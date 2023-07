Le RAVeL Vennbahn qui relie Aix-la-Chapelle au Luxembourg fête ses 10 ans

En collaboration avec les partenaires d'Allemagne et du Luxembourg, l'agence du tourisme des cantons de l'Est (ATCE) a organisé ce week-end une fête dédiée au dixième anniversaire de ce RAVeL, considéré comme un succès européen. Lors d'une séance académique, Elisabeth Paul, conseillère déléguée de la région urbaine d'Aix-la-Chapelle, Anne Haag, représentante du ministre luxembourgeois du Tourisme, et Isabelle Weykmans, ministre du Tourisme de la Communauté germanophone de Belgique, ont souligné l'importance du RAVeL Vennbahn pour le cyclotourisme transfrontalier. Dans leur déclaration d'intention signée conjointement, elles se sont engagées à poursuivre à l'avenir leur soutien pour le maintien de la qualité de la Vennbahn et la poursuite de son développement, indique l'agence du tourisme dans un communiqué. "De nombreux défis liés à la transformation écologique et numérique s'annoncent désormais. C'est pourquoi il est essentiel de s'engager ensemble. Grâce à une coopération étroite et amicale par-delà les frontières nationales, la Vennbahn continuera à avoir un impact positif sur la vie, la prospérité et l'image de notre région frontalière européenne", concluent-elles. A l'occasion de cette journée de fête, les participants ont eu l'occasion de rencontrer les nombreux acteurs en lien avec ce produit touristique unique. Parmi eux se trouvaient notamment des vendeurs de vélos et des fournisseurs de Segway, qui proposaient leur offre au public. Ils proposaient en outre d'essayer gratuitement des vélos électriques. Une navette était également organisée entre Leykaul et le championnat de pumptrack de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. (Belga)