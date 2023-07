Les soldes d'été démarrent ce samedi, les commerçants restent optimistes

Comme chaque été, entre le 1er et le 31 juillet, les soldes sont l'occasion pour les commerçants de vider leurs stocks et pour les clients de faire des bonnes affaires grâce à des réductions de prix. Du côté des détaillants, l'optimisme est de mise. On signale des stocks "importants", selon un sondage de l'UCM. Plus de quatre commerçants sur dix disposent même d'un surplus plus imposant que les années précédentes, précise l'organisation patronale. Si un commerçant sur deux affirme à l'UCM avoir moins vendu ces six derniers mois, ils sont seulement trois commerçants sur dix à s'attendre à moins de ventes durant ces soldes, contre près d'un sur deux l'an dernier. Selon le SNI, plus de la moitié des marchands estiment qu'ils n'auront pas besoin de cette période pour sauver leur année. Au contraire de l'an dernier où les réductions, d'entrée de jeu, avaient été plus importantes, les commerçants débuteront majoritairement les soldes à 30%, "un pourcentage plus classique", relève l'UCM. Le SNI, pour sa part, pointe que près de la moitié proposeront des réductions de 30% ou plus et plus d'un détaillant sur dix sera même tenté par des remises de 50% dès samedi. Le SPF Économie rappelle que durant les soldes, toute réduction doit être indiquée avec le montant précédent, en plus du prix de vente. Ce prix antérieur doit être le montant le plus bas pratiqué par l'entreprise au cours des 30 jours précédant la réduction. Pour les produits commercialisés depuis moins de 30 jours (les "nouveaux biens"), la période de référence est même fixée à 7 jours. (Belga)