NBA - VanVleet rejoint Houston; Irving, Draymond Green et Haliburton ne bougent pas

C'est le cas du meneur des Toronto Raptors, Fred VanVleet. Il a accepté un contrat de trois ans avec Houston qui lui rapporteront 130 millions de dollars. Toronto a déjà trouvé son remplaçant en signant l'Allemand Denis Schroder, qui arrive des Los Angeles Lakers, pour deux ans et 26 millions de dollars. Kyrie Irving, 31 ans, a finalement décidé de rester à Dallas. Le contrat de 3 ans et 126 millions de dollars ont convaincu le meneur. Autre All-star qui pouvait changer de maillot, l'intérieur Draymond Green, 33 ans, a accepté de prolonger à Golden State. Il gagnera 100 millions de dollars au cours des quatre prochaines saisons. L'ailier Khris Middleton, 31 ans, a aussi choisi de renouveler son bail. Il repart pour trois ans avec Milwaukee contre 102 millions de dollars. Portland a dû offrir 160 millions de dollars pour conserver ces cinq prochaines saisons l'ailier Jerami Grant. Champion cette année avec les Denver Nuggets et cité dans de nombreuses équipes, l'arrière Bruce Brown a choisi de rejoindre Indiana (2 ans à 45 millions de dollars). La vedette des Pacers, Tyrese Haliburton a lui prolongé de cinq ans pour le maximum possible de 260 millions de dollars. La révélation de Memphis Desmond Bane a resigné pour 5 ans et 207 millions de dollars et Cameron Johnson restera à Brooklyn 4 ans de plus (108 millions de dollars). Les Lakers ont attiré l'arrière de Miami Gabe Vincent (3 ans à 33 millions de dollars) mais aussi les ailiers Taurean Prince (1 an), qui débarque de Minnesota, et Cam Reddish (2 ans), qui n'a pas convaincu à Portland. (Belga)