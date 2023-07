Plus de 50 fermes wallonnes ouvertes au public pour les 26e journées "Fermes ouvertes"

Les fermes participantes sont réparties sur les cinq provinces du sud du pays, huit dans le Brabant wallon, huit au Luxembourg, six à Liège, 13 dans la province de Namur et 20 dans le Hainaut. Plusieurs types d'activités seront organisées au sein de ces exploitations tout le week-end, allant de visites guidées aux dégustations de produits locaux ou encore de balades à dos d'âne et de poneys, en passant par des ateliers de démonstration ou des expositions. L'édition 2023 se focalise sur la consommation durable et mettra en avant les produits issus du "savoir-faire des agriculteurs wallons". Au sud du pays, l'agriculture couvre 740.623 hectares avec un total de 12.728 exploitations, indique Willy Borsus, ministre wallon de l'Agriculture, dans un communiqué de l'événement. "C'est cette agriculture que nous voulons préserver pour le bien-être des citoyens, des agriculteurs mais également en phase avec les enjeux de la sauvegarde de la planète." Des enjeux de taille, car selon les derniers chiffres de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat (Awac), le secteur agricole était responsable, en 2020, de l'émission de 13% des gaz à effet de serre (GES) en Wallonie, soit la quatrième source d'émissions de GES après l'industrie, le transport et le résidentiel. Pour s'aligner sur les congés scolaires, l'événement, traditionnellement organisé le dernier week-end de juin, a été décalé d'une semaine. Les journées "Fermes ouvertes" avaient été organisées en juin 2022 après une annulation en 2020 et un report en 2021. (Belga)