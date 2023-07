Près d'un accident de trottinette électrique sur trois survient à un carrefour

Un an après l'entrée en vigueur de nouvelles règles pour l'usage des trottinettes, le 1er juillet dernier, et face à l'augmentation des accidents, l'institut a tenté de dresser le profil des accidents les plus courants. Les collisions à un carrefour arrivent en tête (29%), et celles impliquant un usager de trottinette avec un automobiliste à ces endroits sont souvent dues au fait que l'un ne voit pas l'autre. Viennent ensuite les accidents unilatéraux sans partie adverse (23%), et ceux lors de traversées de passages pour piétons (11%) ou encore des collisions entre utilisateurs de trottinette et piétons et cyclistes (9%). Tout comme ces derniers, les amateurs de trottinette sont victimes d'accidents lors des ouvertures de portières de voitures (4%). Vias note encore que la plupart des accidents qui sont imputables au comportement de l'utilisateur, soit plus de un sur dix (13%), ont lieu lors d'une virée ou d'une fête. "L'utilisateur sous l'emprise de l'alcool et/ou de drogues perd alors le contrôle de son véhicule", met en garde Vias. L'institut plaide aussi pour l'obligation du port du casque qui pourrait réduire le nombre de blessures graves. Celles-ci sont fréquentes alors que le casque est à l'heure actuelle rarement porté. "Nous restons attentifs à l'évolution de la sécurité des utilisateurs de trottinettes. Si nécessaire, nous n'hésiterons pas à renforcer les règles en matière de sécurité routière les concernant", assure pour sa part le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, un an après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. (Belga)