Remco Evenepoel emmène ses fans sur ses parcours d'entraînement favoris

Le départ et l'arrivée se font à Schepdaal (Dilbeek). En collaboration avec la commune de Dilbeek, Remco Evenepoel a pris l'initiative d'organiser cette journée à laquelle il prendra part. Les participants ont le choix entre quatre parcours: 160 km, 130 km, 85 km et une promenade familiale de 30 km. Tous emprunteront des routes d'entraînement bien connues de Remco. Tout le monde a démarré à 7h30, à l'exception des participants à la promenade familiale. Remco Evenepoel prendra le départ à 9h00 du parcours de 160 km qui comprend un passage au Mur de Grammont. A l'arrivée, une séance de dédicaces par Remco et ses coéquipiers se tiendra Marktplein à Dilbeek. (Belga)