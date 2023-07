Tour de France - Adam Yates devance son frère jumeau Simon et prend le 1er maillot jaune

Les jumeaux Yates se sont échappés après la côte de Pike, où Pogacar avait accéléré sans parvenir à lâcher son grand rival pour la victoire finale, le tenant du titre Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Cette 22e victoire dans sa carrière offre à Adam Yates, 30 ans, le premier maillot jaune de cette 110e édition de la Grande Boucle. Cette année, le Britannique s'était imposé dans la 7e étape de l'UAE Tour et avait remporté le classement général et une étape du Tour de Romandie. Dimanche, la 2e étape, restera difficile au long des 208,9 km tracé entre Vitoria-Gasteiz et Saint-Sébastien avec à nouveau cinq difficultés dont le Jaizkibel, et ses points bonus (avec bonifications de temps) à 16,5 km de l'arrivée. (Belga)