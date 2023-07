Tour de France - La 110e édition s'est élancée de Bilbao

La première étape mènera les 176 coureurs, dont 21 Belges, répartis en 22 équipes de 8 coureurs sur un parcours accidenté dans le pays basque espagnol long de 182 km. Il comprendra pas moins de cinq côtes et cols répertoriés de 4e, 3e et 2e catégories, le sommet de la côte de Pike (3e catégorie, 2 km à 10% de moyenne) ponctuera les 3300 mètres de dénivelé positifs de cette journée inaugurale et se situera à moins de dix kilomètres de l'arrivée qui sera jugée à Bilbao. Le Tour de France 2023 est long de 3405 km et s'achèvera après 21 étapes sur les Champs-Élysées à Paris le 23 juillet. On connaîtra alors le successeur au palmarès du Danois Jonas Vingegaard. (Belga)