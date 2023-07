Tour de France - Pour Adam Yates, "c'était beau de partager cette expérience" avec son frère jumeau Simon

"Honnêtement, je ne sais pas quoi dire", a réagi Adam Yates. "Je suis juste super heureux. Nous avons préparé cette ascension pour Tadej Pogacar, puis il a attaqué... Mais ils ont relâché dans la descente et je suis revenu", a raconté Yates au sujet de la montée de Pike. "Ensuite j'ai attaqué par l'arrière et mon frère m'a rejoint pour que nous puissions travailler ensemble. Au début, je ne sais pas si je devais travailler avec lui, donc j'ai demandé à la radio... Et ils m'ont dit d'y aller." "Je savais que Simon était bien", a poursuivi le Britannique. "Nous nous parlons chaque jour, car nous sommes très proches. Partager cette expérience avec lui était très beau. J'aurais aimé qu'il se calme un peu, car il a failli me lâcher un moment", a souri Yates. Yates avait déjà porté le maillot jaune, en 2020. "C'était un moment spécial. Mais pour l'instant, je veux juste garder les pieds sur terre. Tadej est le patron. Il a prouvé qu'il était le meilleur du monde. Au cours des prochaines semaines, il le montrera à nouveau. Je ne suis pas le leader de l'équipe, mais un coureur en soutien à Tadej. Au cours des trois prochaines semaines, ce sera tout pour Tadej... et je suis sûr que nous allons faire du bon travail." (Belga)