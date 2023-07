Tour de France - Tadej Pogacar savoure "une victoire d'équipe"

"Toute l'année, les gars travaillent pour moi, et là, que ce soit Adam qui a une opportunité et qu'il la saisisse avec la victoire et le maillot jaune, c'est un rêve d'équipe qui se concrétise", a expliqué Pogacar. "Je me sentais bien, le moteur se lance, c'est le premier jour, la dernière ascension était vraiment très dure mais j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, Adam a saisi sa chance au sommet et c'était bien. Tactiquement, dans l'exécution c'était parfait, on était à fond dans l'ascension, donc arrivés au sommet, on était fatigué. C'était parfait pour Adam qui a pu se lancer, Jonas (Vingegaard, NDLR) attendait ses coéquipiers, ils n'ont pas pu revenir et on a pu gagner". (Belga)