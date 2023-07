World Tour 3x3 - Anvers battu en quarts de finale à Marseille

Le score était de 17-17 à 2:43 de la fin, puis les Serbes ont pris le large et conclu la partie 18-21. L'UB compte dans ses rangs trois joueurs qui viennent de remporter, début juin, la Coupe du monde avec la Serbie, Marko Brankovic, Dejan Majstorovic et Strahinja Stojacic. Anvers s'était joué des Néerlandais d'Haarlem 22-16 et des Allemands de Dusseldorf 22-13 en phase de groupes. Donkor et De Valck ont décroché la semaine dernière la médaille d'argent aux Jeux Européens pour la Belgique, avec également Thibaut Vervoort et Caspar Augustijnen, qui s'est blessé aux ligaments croisés lors du premier match. Ce quatuor avait été éliminé en barrage pour accéder aux quarts de finale de la Coupe du monde début juin. (Belga)