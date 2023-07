Adolescent tué par un policier à Nanterre - Le domicile d'un maire visé par une voiture en feu

"Ma femme et mes enfants en état de choc et blessés", a déclaré le maire dans un message posté sur Twitter à 2h du matin, puis retiré peu après. Pendant que Vincent Jeanbrun se trouvait à l'hôtel de ville, barricadé, de cette commune du Val-de-Marne, un groupe d'individus hostiles s'est rassemblé devant le domicile du maire, qui n'était pas protégé par les forces de l'ordre, et où se trouvaient l'épouse du maire et leurs deux enfants en bas âge. Les émeutiers ont alors utilisé une voiture bélier pour enfoncer le portail du jardin, puis ont incendié le véhicule, "dans l'intention manifeste de mettre en feu le domicile du maire", selon son entourage, cité par Le Figaro. L'épouse de Vincent Jeanbrun s'est alors enfuie avec ses deux enfants, et s'est blessée dans la fuite alors que les émeutiers les prenaient en chasse. Elle s'est rendue à l'hôpital, pendant que le maire retrouvait ses enfants, qui ont passé la fin de la nuit "en lieu sûr". Le maire a fait part de son intention de porter plainte. (Belga)