Coupe du monde de mountainbike - Nino Schurter s'impose à Val di Sole et prend la tête du général

Schurter, champion du monde, a devancé son compatriote Mathias Flückiger et le Roumain Vlad Dascalu, le nouveau champion d'Europe. Jens Schuermans a terminé 14e, Pierre De Froidmont 34e, Arne Janssens 58e et Clement Horny 74e. Schurter prend la tête de la Coupe du monde avec 848 points, devant le Français Jordan Sarrou (726), huitième dimanche. Jente Michels s'est classé quatrième chez les espoirs. La victoire est revenue au Canadien Carter Woods, devant le Français Adrien Boichis et l'Américain Riley Amos. La cinquième manche de la Coupe du monde, sur neuf, se tiendra le 27 août à Andorre. (Belga)