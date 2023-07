Coupe du monde de mountainbike - Puck Pieterse signe à Val di Sole sa 3e victoire en Coupe du monde de cross-country

(Belga) Puck Pieterse a remporté sa troisième course de Coupe du monde de mountainbike dans la discipline olympique de cross-country, dimanche à Val di Sole en Italie. La Néerlandaise, championne d'Europe à l'occasion des récents Jeux Européens en Pologne, s'est échappée dès le premier tour et ajouté un nouveau succès à son palmarès en VTT après Nove Mesto, en République tchèque, et Leogang, en Autriche.