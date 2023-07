CSI 5* de Monaco - Julien Epaillard remporte le Grand Prix du Prince de Monaco du Global Champions Tour

Le Néerlandais Harrie Smolders (Monaco) a pris la 2e place à 1.27 seconde mais a assuré sa place dans le Super Grand Prix de Prague en fin de saison qui réunira les lauréats des différentes manches de la saison. La cavalière grecque Ioli Mytilineou, résidente en Belgique, est montée sur son premier podium en GCT grâce à son étalon Levis de Muze. Le Français Philippe Rozier (Le Coulte) a dû se contenter de la 4e place et sa compatriote Jeanne Sadran (Unforgettable Damvil) de la 5e. Les cavaliers belges n'ont pas été à leur avantage. Pieter Devos, sur Mom"s Toupie, a terminé 23e avec 12 points de pénalité et Jérôme Guéry, engagé sur Cristel, a abandonné. Maikel van der Vleuten, 9e avec Beauville, a consolidé son avance dans le Global Champions Tour. Après neuf des 15 manches, le Néerlandais de 35 ans possède 203 points et devance l'Allemand Christian Kukuk (180,2) et la Suédoise Malin Baryard-Johnsson (160,14). Epaillard (118), s'est hissé à la dixième place. Pieter Devos (147,6) reste le meilleur Belge avec la cinquième place. Abdel Saïd (123) est huitième, Olivier Philippaerts (114) 11e, Gilles Thomas (95) 16e. (Belga)