Euro U21 2023 - Israël et l'Espagne en demi-finales

A Tbilissi, devant 44.338 spectateurs, nouveau record d'affluence pour un match de l'Euro U21, Israël a mis fin au parcours de la Géorgie, l'un des deux pays hôtes. L'équipe entraînée par Guy Luzon (ex-Standard) s'est imposée 3-4 après les tirs au but. Le temps règlementaire et la prolongation s'étaient achevés sur un score vierge. A Bucarest, l'Espagne a dû passer par la prolongation pour venir à bout (2-1) de la Suisse. Après l'ouverture du score de l'ancien Anderlechtois Sergio Gomez (68e), Zeki Amdouni (90e+1) a arraché la prolongation dans les arrêts de jeu. Juan Miranda (103e) a offert la victoire à la 'Rojita'. Israël affrontera pour une place en finale, mercredi prochain à Batoumi, le vainqueur du quart entre l'Angleterre et le Portugal, qui se joue dimanche (18h00). L'Espagne trouvera sur sa route, également mercredi le gagnant du duel entre la France et l'Ukraine (dimanche 21h00). Cet Euro attribue trois places pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. En fonction des résultats de la France, qualifiée d'office, et de l'Angleterre, qui n'envoie pas d'équipe aux Jeux, un barrage pourrait être nécessaire. Ce cas de figure sera clair à l'issue des deux derniers quarts de finale. (Belga)