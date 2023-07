F1 - GP d'Autriche - Aston Martin introduit une plainte contre le résultat du GP d'Autriche

Durant la course, les commissaires ont infligé de nombreuses pénalités de cinq secondes à des pilotes qui ont dépassé les limites de la piste dont Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen et Alexander Albon. Aston Martin juge que d'autres pilotes auraient pu être sanctionnés. Suite à la plainte de l'écurie britannique, les commissaires ont programmé une audience ce dimanche soir en Autriche. Lorsqu'un pilote sort des limites de la piste, son chrono au tour est supprimé. Lors du GP d'Autriche, les commissaires ont supprimé plus de cent chronos. (Belga)