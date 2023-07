F1 - GP d'Autriche - Le Grand Prix d'Autriche au calendrier jusqu'en 2030

Le Grand Prix autrichien avait été reconduit récemment jusqu'en 2027 et sera donc présent trois années de plus désormais après un accord avec le promoteur local. Le premier Grand Prix d'Autriche en F1 a été couru en 1964 et l'opus 2023, dont le départ est prévu à 15h00 est la 36e édition. Il se déroule à Spielberg, dans les montagnes de la région de Styrie, depuis 2014 sur le Red Bull Ring, circuit repensé par l'architecte Hermann Tilke. Le double champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) a l'occasion dimanche de devenir le recordman de victoires en Grand Prix d'Autriche. Il est pour l'instant à égalité avec le Français Alain Prost avec trois succès chacun. Verstappen a néanmoins déjà gagné quatre fois sur ce circuit puisqu'il y a remporté le Grand Prix de Styrie, couru en 2021 en plus du GP d'Autriche pour pallier des annulations en raison de la pandémie. (Belga)