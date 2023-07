F2 - GP d'Autriche - Amaury Cordeel 15e et 17e à Spielberg

Samedi au bout des 27 tours, le pilote Invicta Virtuosi Racing a franchi le drapeau à damiers 22.205 secondes derrière l'Américain Jak Crawford (Hitech Pulse-Eight) vainqueur devant le Français Victor Martins (ART GP) et son coéquipier français Isack Hadjar (Hitech Pulse-Eight) . Dimanche à l'issue d'une course de 40 tours, il a dû se contenter de la 17e place à 17.355 secondes du Néerlandais Richard Verschoor (Van Amersfoort Racing) vainqueur devant le Japonais Ayumu Iwasa (DAMS), 2e à 415/1000e, et le Danois Frederik Vesti (Prema Racing), 3e à 1.921. Au championnat, Vesti conserve la première place avec 125 points devant le Français Théo Pourchaire (105) et Iwasa (101). Cordeel n'a toujours pas marqué de point. (Belga)