Fusillades aux Etats-Unis - Deux morts et des dizaines de blessés après des tirs lors d'une fête aux Etats-Unis

Les forces de l'ordre ont reçu des appels signalant des tirs peu après minuit (06h00 HB dimanche), a précisé leur chef, Rich Worley, lors d'une conférence de presse. "En arrivant sur place, les policiers ont trouvé de nombreuses personnes ayant reçu des balles", a-t-il ajouté. Une femme de 18 ans et un homme de 20 ans ont été tués, et certains des blessés sont dans un état critique, a dit Rich Worley. Les victimes sont âgées de 13 à 32 ans. Les tirs se sont produits lors d'une fête de rue dans un quartier populaire de Baltimore, ville réputée pour son fort taux de criminalité. Les circonstances du drame restent floues, et les autorités n'ont pas encore identifié de mobile ou de suspect. Elles savent en revanche que "plus d'une personne tirait", a précisé le chef de la police lors d'un deuxième point presse, dans l'après-midi. La scène du crime est "très étendue", sur plusieurs rues, ce qui complique le travail des enquêteurs, a-t-il ajouté. Les autorités ont appelé les habitants à communiquer à la police toute information sur ces tirs. "Agissez comme si votre fille, votre fils, votre frère ou votre cousin y était et avait reçu une balle", a demandé Brandon Scott, le maire de la ville. Les Etats-Unis paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Quelque 44.357 personnes en sont mortes en 2022, dont 24.090 se sont suicidées, selon le site spécialisé Gun Violence Archive. (Belga)