Hockey Pro League - Les Red Panthers font le job et s'imposent 4-0 sur les USA, restant en lice pour le podium

Au lendemain de leur défaite concédée samedi (0-2) dans les dernières minutes devant les Néerlandaises, 1re mondiales, championnes olympiques et du monde, les joueuses de Raoul Ehren, 4e mondiales, menaient 2-0 à la mi-temps face aux Américaines (FIH-16). Ces dernières luttent toujours pour quitter la 9e et dernière place du classement, synonyme de relégation. Les buts belges y ont été inscrits par Stephanie Vanden Borre sur le 1er PC belge (5e) et via Delphine Mariën en déviation (24e). Au retour des vestiaires, les Panthers, paraissant fatiguée par leur duel de la veille, ont continué à gérer la rencontre mais sans pouvoir concrétiser dans le 3e quart-temps. Elles n'ont retrouvé le chemin des filets que dans le dernier quart avec un nouveau PC transformé par Vanden Borre (50e) et un stroke converti par Charlotte Englebert (55e). La Belgique a dépassé l'Allemagne à la 4e place, avec 27 points en 14 rencontres. Les Panthers restent en lice pour tenter d'accrocher le bronze. Pour cela, elles devront s'imposer encore à une reprise face aux États-Unis (5 juillet) et tenter décrocher au moins 1 point lors du retour contre les Pays-Bas (4 juillet). Les Pays-Bas sont déjà assurés d'un 4e sacre consécutif, avec 43 points en 15 matchs. L'Argentine (32 points) et l'Australie (31 points), respectivement 2e et 3e, ont déjà disputé leurs 16 duels. (Belga)