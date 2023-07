Invasion de l'Ukraine - Kiev de nouveau visé par des attaques russes durant la nuit

"Toutes les cibles aériennes - 8 UAV (véhicule aérien sans pilote, NDLR) d'attaque Shahed-136/131 et 3 missiles de croisière Kalibr - ont été détruites", a déclaré l'armée de l'air ukrainienne. "Huit Shahed (de fabrication iranienne, NDLR) ont été lancés depuis le sud-est et trois missiles Kalibr ont été lancés depuis la mer Noire", a ajouté l'armée de l'air dans un communiqué. Un homme a été blessé à la jambe et trois maisons privées ont été endommagées par la chute de débris dans la région de Kiev, selon Rouslan Kravtchenko, chef de l'administration militaire régionale de Kiev. La Russie a intensifié depuis mai ses bombardements nocturnes contre l'Ukraine avec des drones explosifs et des missiles, alors que Kiev a commencé début juin sa contre-offensive longuement attendue dans l'Est et le Sud occupés par les troupes russes. (Belga)