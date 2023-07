Jeux Européens - Olav Spahl, chef de délégation: "2 billets pour Paris et 13 médailles, un bilan positif"

"Notre premier objectif était de pouvoir ajouter des noms à la liste des athlètes sélectionnables pour Paris. Avec Oshin et Vasile, nous en avons deux. Deux billets pour Paris, c'est vraiment un succès. Nous rentrons également en Belgique avec 13 médailles : deux en or, cinq en argent et six en bronze. C'est un bilan positif", estime Spahl. Dans sept sports au programme de cette 3e édition des Jeux Européens, les athlètes ou équipes belges pouvaient se qualifier pour Paris. Ils n'ont finalement réussi qu'en boxe. "Nous allons évaluer chaque sport et voir où nous pouvons renforcer les programmes", explique Spahl. Le directeur du sport de haut niveau au COIB prend l'exemple du rugby à sept. L'équipe féminine belge a manqué de peu une des trois premières places visées et a dû renoncer à son rêve olympique. "Cela fait malheureusement partie des compétitions que les rêves ne se réalisent pas. Ce sont des leçons difficiles, mais elles peuvent contribuer à élever le niveau si l'on en tire les bonnes conclusions. Pour les joueuses de rugby, c'est vraiment difficile. Elles avaient trois chances sur quatre d'aller à Paris. Quand on a la 4e option en main, c'est une grande déception. "Mais le projet de rugby à sept avait été lancé par Be Gold en vue de Los Angeles 2028. Ce projet est en train de prendre de l'ampleur. Nous allons renforcer ce programme parce que nous voyons que l'écart est faible avec les pays européens qui se qualifient pour les Jeux." (Belga)