Jupiler Pro League - Westerlo prolonge le contrat d'Edisson Jordanov jusqu'en 2025

Jordanov, 30 ans, a été un pion majeur des Campinois la saison dernière en Jupiler Pro League. Le latéral droit a joué 28 rencontres de championnat, dont 5 en Europe Playoffs, avec un but et un assist au compteur. Jordanov était arrivé au Kuipje en 2021 en provenance de l'Union Saint-Gilloise. Lors de la saison 2021-2022, il avait été champion en Challenger Pro League, un an après le titre avec l'Union. International bulgare à cinq reprises, il a également porté le maillot de Virton lors de la saison 2019-2020. (Belga)