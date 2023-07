Korn Ferry Tour - Adrien Dumont de Chassart cède une place après le 3e tour à Springfield

Le Villersois de 23 ans ne dispute que son troisième tournoi en tant que golfeur professionnel et a enregistré une victoire et une deuxième place lors des deux premiers. Après un bogey au troisième trou, il a réalisé un parcours sans faute, enchaînant cinq birdies. Dumont de Chassart a porté son score total à 200 coups, soit treize sous le par, et a terminé la troisième journée à la 22e place. Avec 18 trous à jouer, le Belge compte sept coups de plus que le Français Paul Barjon qui s'est emparé seul de la tête grâce à son score de 66. Le Bordelais de 30 ans compte un coup d'avance sur l'Américain Frankie Capan III. (Belga)