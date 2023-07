Le pilote moto néerlandais Joey den Besten est décédé à la suite d'un accident en course

L'organisation de la course a expliqué sur Twitter que Den Besten avait perdu le contrôle de sa moto pendant le tour de formation en Superbike. "Nos plus sincères condoléances vont à sa famille et aux pilotes. Il nous manquera", a-t-elle conclu dans son tweet. C'est le deuxième accident mortel ce week-end. Le pilote automobile néerlandais Dilano van 't Hoff est décédé sur le circuit de Spa-Francorchamps lors d'une course du championnat européen de Formule Régionale. Il était âgé de 18 ans. (Belga)