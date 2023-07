LIV Tour - Thomas Pieters bondit à la 6e place à Valderrama

L'Anversois, 31 ans, a réussi six birdies pour deux bogeys. Avec un total de 140, deux sous le par, il compte sept coups de plus que l'Américain Bryson DeChambeau, auteur d'un tour en 63 coups pour la deuxième journée consécutive. L'Américain Talor Gooch, équipier de Pieters, est deuxième à un coup. Au classement par équipes, RangeGoats GC, avec Thomas Pieters, Bubba Watson, Talor Gooch et Harold Varner III est en tête, à égalité avec Crushers GC de Bryson DeChambeau, Paul Casey, Charles Howell III et Anirban Lahiri. (Belga)