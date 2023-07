NBA - Domantas Sabonis prolonge à Sacramento et LaMelo Ball à Charlotte

Russell Westbrook, qui a rebondi en fin de saison aux Clippers après avoir quitté les Lakers, 34 ans, va rester deux ans de plus contre seulement 7,8 millions de dollars car il tenait à demeurer à Los Angeles sa ville d'origine. Au rayon des mouvements, le bon arrière défensif Dillon Brooks quitte Memphis et rejoint Houston pour quatre ans et 80 millions de dollars. Un autre guard Donte DiVincenzo quitte Golden State et rebondit à New York contre 50 millions de dollars et un contrat de quatre ans. La NBA est désormais dans l'attente du sort de Damian Lillard, le meneur All-star qui a joué ses onze premières saisons à Portland qui a demandé officiellement à être transféré. Il a tourné à 32.2 points, 7.3 assists et 4.8 rebonds en 58 rencontres la saison dernière. (Belga)