PGA Tour - Rickie Fowler prend la tête après le 3e tour du Rocket Mortgage Classic

Fowler, 34 ans, qui a connu cinq succès sur le PGA Tour au cours de sa carrière mais qui n'a pas réussi à gagner ces quatre dernières années, a réalisé un troisième tour au cours duquel il a réussi neuf birdies et contre un seul bogey. Avec son score total de 196 coups, soit 20 sous le par, il compte un coup d'avance sur le Canadien Adam Hadwin. En troisième position, avec deux coups de plus que Fowler, on retrouve le Canadien Taylor Pendrith, deuxième l'an dernier, qui était co-leader après le 2e tour. (Belga)