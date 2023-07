Red Flames - Les Red Flames s'inclinent largement aux Pays-Bas en match amical

La rencontre a tourné très rapidement à l'avantage des Oranje, qui ont pris les commandes dès la 2e minute par Martens, qui évolue au PSG. La gardienne des Flames, Nicky Evrard, a eu l'occasion de s'illustrer en arrêtant le pénalty botté par van der Gragt (15e), mais elle a dû s'avouer vaincue une dizaine de minutes plus tard, sur un nouveau pénalty cette fois transformé par Spitse (26e). La Juventine Beerensteyn a infligé un troisième but à la Belgique avant le repos (37e). La situation n'a pas changé en deuxième période, et Pelova (63e) puis la remplaçante Snoeijs (83e) ont enfoncé le clou pour conclure la rencontre sur un score de forfait, tandis que les six changements effectués par Serneels n'ont pas apporté l'étincelle nécessaire. Les Belgian Red Flames faisaient office de sparring partners pour les Lionnes néerlandaises, qui se préparent pour la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août prochain. En l'absence de la Belgique, elles y seront alignées en poules avec le Portugal, les États-Unis et le Vietnam. (Belga)