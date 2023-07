Resisprint La Chaux-de-Fonds - Doom se rapproche des Mondiaux de Budapest avec son meilleur temps de la saison sur 400 m

Le record personnel de Doom est de 45.34 depuis 2021. La limite pour le Mondial est de 45.00, mais le Belgian Tornado a de bonnes chances de se qualifier via le classement mondial. Avant le début du meeting de La Chaux-de-Fonds, il occupait déjà la 34e place du classement des qualifications, alors que les 36 premiers sont retenus pour Budapest. Robin Vanderbemden a réalisé son meilleur temps de la saison en 46.07. Son record personnel est de 45.65. Chez les dames, trois Belgian Cheetahs étaient en action sur 400 mètres. Helena Ponette a été la plus rapide en 52.20, deux centièmes au-dessus de son record saisonnier et 38 centièmes au-dessus de son record personnel. Naomi Van Den Broeck a réalisé un temps de 52.26, alors que son record personnel est de 51.73. Camille Laus s'en est tenue à 53.34, alors que son meilleur temps est de 51.49. (Belga)