Tour de France - Jasper De Buyst incertain pour l'étape de lundi après la chute, Maxim Van Gils repartira

Maxim Van Gils et Jasper De Buyst ont tous les deux chuté au cours de la 2e étape du Tour de France, dimanche au Pays basque. Le premier est tombé, emmenant notamment son coéquipier ainsi que l'Australien Ben O'Connor (AG2R-Citroën). De Buyst a subi des examens après la course, qui "n'ont pas révélé de fracture mais ont montré un hématome dans l'un des tendons autour du poignet gauche." Par conséquent, l'équipe et le coureur ont décidé de reporter la décision à lundi, avant le départ de la 3e étape. Maxim Van Gils a quant à lui subi "des écorchures et des contusions", mais il est d'ores et déjà annoncé au départ de l'étape de lundi. Celle-ci verra le peloton quitter le Pays basque et Amorebieta-Etxano pour relier Bayonne, 193,5 kilomètres plus tard. (Belga)