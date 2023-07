Tour de France - "Tout se passe bien" pour Adam Yates et son équipe, "une bonne journée" pour Pogacar

"Le but était toujours de travailler pour Tadej, on avait marqué cette étape pour lui, on s'était dit que c'était possible d'aller chercher les bonifications ou même de gagner dans le final", a raconté Adam Yates. "On a essayé de l'amener pour les bonifications et de rattraper du temps. Quand je suis arrivé dans l'équipe, c'était le but, ça fonctionne bien pour le moment. On a une victoire d'étape, on est en jaune et en blanc, Tadej prend des bonifications, tout se passe bien. Il faut qu'on continue dans les jours à venir." "C'était une bonne journée, une étape difficile, avec beaucoup d'attaques à la fin", a expliqué Pogacar, également sur France 2. "On est resté devant. Malheureusement, Matteo Trentin est tombé, mais on a essayé de jouer la sécurité ensuite. On s'est senti bien dans le Jaizkibel, l'équipe a fait du très bon travail." Pogacar a attaqué dans les derniers mètres du Jaizkibel. Finalement, le Français Victor Lafay a surpris les favoris en attaquant sous la flamme rouge. "À la fin, j'ai essayé mais c'était un peu difficile, Lafay le mérite vraiment. Avec les bonifications à aller chercher, si j'ai l'occasion j'y vais. Peut-être qu'au bout du compte, ces quelques secondes ne seront pas importantes mais peut-être que ce sera très serré." (Belga)