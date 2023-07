Tour de France - Victor Lafay surprend les favoris et gagne la 2e étape, Adam Yates toujours en jaune

Cette étape accidentée proposait pas moins de cinq ascensions: le col d'Udana (3e cat., 4,5 km à 5,1 %) au km 81,5; la côte d'Astiria (4e cat. 2,7 km à 5,3%) au km 87,6; la côte d'Alkiza (4,2 km à 5,7%) au km 140,9; la côte de Gurutze (2,6 km à 4,7%) au km 174,2 et surtout le Jaizkibel (2e cat. 8,1 km à 5,3%) dont le sommet était situé à 16,5 km de la ligne d'arrivée. L'Américain Neilson Powless (EF Education-EasyPost), le Français Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step) et le Norvégien Edvald Boasson Hagen (Uno-X), partis après 8 km de course, ont animé l'étape du jour. Le dernier rescapé, Powless, a été repris à 19 km de l'arrivée, durant l'ascension du Jaizkibel. Un petit groupe se présentait à l'arrivée. Victor Lafay accélérait sous la flamme rouge et conservait une petite avance jusqu'à la ligne pour devancer Van Aert et Pogacar. Lundi, la troisième étape partira d'Amorebieta-Etxano, dans le Pays basque espagnol, pour arriver à Bayonne, dans le Pays basque français, après 193,5 km de course. Quatre côtes (trois de troisième catégorie et une de quatrième) sont répertoriées dans la première moitié du parcours. (Belga)