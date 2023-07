Tour d'Italie féminin - Lorena Wiebes: "Je n'ai sprinté que sur 150 mètres"

"Barbara Guarischi a été la meilleure dans la prise des virages du dernier kilomètre. Je n'ai eu qu'à la suivre et à sortir dans la dernière ligne droite. En fait, je n'ai sprinté que sur 150 mètres", a confié la Néerlandaise du Team SD Worx. "Je suis très heureuse d'avoir pu parachever le travail de l'équipe. A un moment, je me suis retrouvée soudainement très loin dans le groupe et il m'a semblé que je ne pourrais pas jouer ma chance dans le sprint. Mais j'ai pu me reposer sur mon équipe. Elena Cecchini et Barbara Guarischi étaient les dernières coureuses devant moi à tirer le sprint et elles l'ont fait à la perfection." "Quand il y a une chance que la victoire se joue au sprint, tout le peloton regarde dans ma direction. J'y suis déjà habitué. C'est aussi logique qu'il y ait une pression supplémentaire sur mes épaules, car je dois couronner le travail de mes coéquipières par une victoire. C'est ma troisième victoire d'étape au Giro Donne après les deux en 2021. J'adore venir en Italie pour courir et j'aime beaucoup cette course par étapes. Je me régale", a divulgué Wiebes. (Belga)