Un concurrent perd la vie dans une course à pied extrême en Autriche

La raison pour laquelle le Néerlandais s'est effondré n'est pas connue. Le quadragénaire participait au Stubai Ultratrail, dans la région du Tyrol, une épreuve extrême consistant à grimper au pas de course le glacier de Stubai. Plusieurs distances sont proposées, la plus longue étant de 68 kilomètres. Selon le Tiroler Zeitung, la victime avait opté pour le parcours de 32 kilomètres mais s'est arrêtée au bout de 14. La course a été suspendue après l'incident dont les circonstances doivent encore être examinées par les organisateurs. (Belga)