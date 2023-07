Adolescent tué par un policier à Nanterre - Émeutes en France: dispositif de sécurité maintenu pour la nuit à venir

"La priorité, c'est d'assurer le retour de l'ordre républicain, ce qui nous conduit notamment à maintenir le dispositif de sécurité pour la nuit qui vient", a déclaré la Première ministre, soit 45.000 policiers et gendarmes. Elle s'est aussi exprimée sur la cagnotte de soutien à la famille du policier auteur du tir qui a tué le jeune Nahel, mardi à Nanterre. Le fait qu'elle a été lancée "par une personne proche de l'extrême droite" ne "contribue pas" à "l'apaisement", a-t-elle dit. Elle a ajouté que ce serait à la justice de se prononcer "le cas échéant" sur la légalité de cette cagnotte, mais que "ça n'est pas le gouvernement qui peut décider ou non de (son) existence". "Soutien pour la famille du policier de Nanterre, Florian M. qui a fait son travail et qui paie aujourd'hui le prix fort", dit le texte accompagnant la cagnotte, créée par l'ancien porte-parole de la campagne du candidat d'extrême droite Eric Zemmour, Jean Messiha. Cette cagnotte recueillait lundi plus d'un million d'euros, quatre jours après son lancement. Saisi par une vidéo amateur venue contredire le récit initial livré par les policiers, le tir à bout portant d'un motard et la mort de Nahel, le 27 juin à Nanterre, ont choqué jusqu'au sommet de l'État, embrasé le pays et résonné bien au-delà de la France. (Belga)