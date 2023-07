Classement ATP - David Goffin 123e et Carlos Alcaraz 1er au moment d'aborder Wimbledon

Goffin devait défier Nick Kyrgios (ATP 33) au premier tour. Le finaliste australien de l'an dernier, blessé au poignet, a déclaré forfait dimanche. Un lucky loser sera désigné pour le remplacer. L'autre Belge présent à Wimbledon Kimmer Coppejans est 188e (-1) dix places derrière Zizou Bergs (178e, -1) qu'il a sorti au 2e tour des qualifications sur le gazon londonien. Coppejans débutera son premier Wimbledon face à un "client" l'Australien Alex De Minaur (ATP 17), 15e tête de série. Les autres Belges ont aussi reculé lundi au classeement ATP. Joris De Loore est 197e (-1), Raphaël Collignon 214e (-2), Gauthier Onclin 216e (-2) et Michael Geerts 264e (-2). Carlos Alcaraz qui a retrouvé lundi dernier la place de N.1 entame sa 27e semaine au sommet du tennis mondial. Il devance le grandissime favori de Wimbledon le Serbe Novak Djokovic, N.2, et le Russe Daniil Medvedev, N.3. Les lauréats du week-end, l'Américain Tommy Paul vainqueur à Eastbourne est 15e (+2). Son compatriote Christopher Eubanks, qui s'est imposé à Majorque, se retrouve 43e. Il n'était que 77e il y a une semaine. Finaliste à Easbourne l'Argentin Francisco Cerundolo n'a pas quitté sa 19e place alors que Adrian Mannarino, battu en Espagne, gagne 8 places et devient N.1 français en 35e position. (Belga)