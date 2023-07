Conflit israélo-palestinien - Washington soutient le "droit" d'Israël à "se défendre", exhorte à protéger les civils

"Nous soutenons la sécurité d'Israël et son droit à défendre sa population contre le Hamas, le Djihad islamique palestinien et d'autres groupes terroristes", a déclaré un porte-parole du département d'État américain. "Il est impératif de prendre toutes les précautions possibles pour éviter la mort de civils", a ajouté ce porte-parole. Washington, principal allié d'Israël, a également appelé à une reprise de la coopération en matière de sécurité entre l'État hébreu et l'Autorité palestinienne. Huit Palestiniens ont été tués et 50 autres blessés lundi à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, lors d'une vaste opération de l'armée israélienne, intervenue dans le contexte d'une récente vague d'attaques contre des Israéliens et des violences anti-palestiniennes de la part de colons juifs. Les violences liées au conflit israélo-palestinien ont tué depuis le début de l'année au moins 185 Palestiniens, 25 Israéliens, un Ukrainien et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles. (Belga)