Coran brûlé en Suède - Le pape François condamne le Coran autodafé

"Je suis dégouté et en colère", a-t-il indiqué dans une interview accordée au journal émirati "al-Ittihad". "Tout livre considéré comme sacré doit être respecté pour ceux qui y croient et la liberté d'expression ne doit jamais être utilisée comme une excuse pour mépriser les autres", a-t-il encore expliqué. "Permettre cela est rejeté et condamné." Deux hommes ont pris part à une démonstration dans la capitale suédoise pour brûler le Coran mercredi dernier, le premier jour des vacances de l'Eid al-Adha, une des fêtes les plus importantes pour les musulmans. Plusieurs pays à majorité musulmane ont ensuite condamné l'action et blâmé les diplomates suédois, indiquant que cet acte incitait la haine et ne devait pas être considéré comme de la liberté d'expression. L'Arabie Saoudite est le dernier pays en date à le condamner par le biais du ministre des Affaires étrangères qui a expliqué avoir convoqué l'ambassadeur suédois à Riyad pour exprimer le "rejet catégorique du royaume de cet acte honteux commis par un extrémiste". Le pays a demandé au gouvernement suédois de cesser tout acte qui contredit directement les efforts internationaux qui visent à "élargir les valeurs de tolérance, modération et rejet de l'extrémisme et qui porte atteinte au respect mutuel nécessaire aux relations entre les personnes et les États." La Suède a expliqué que l'action avait été autorisée au vu des lois concernant la liberté d'expression du pays, mais qu'elle était déplacée. (Belga)