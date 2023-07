Dexia demande le retrait de ses agréments bancaire et d'investissement

Dexia s'était effondrée pendant la crise financière de 2008. La division bancaire belge avait été séparée du groupe en 2011 et rebaptisée Belfius. Depuis lors, la banque résiduelle Dexia met progressivement fin à ses activités (prêts et obligations) de manière ordonnée. Entre-temps, Dexia a réduit son bilan de 82% et son portefeuille d'actifs commerciaux de 86%. "La décision de Dexia de demander un retrait des agréments bancaire et de services d'investissement de Dexia Crédit Local et de société de financement de Dexia Flobail et de Dexia CLF Régions Bail repose sur une analyse détaillée des impacts et des risques, montrant que Dexia est parfaitement à même de poursuivre sa résolution ordonnée en dehors de ce cadre réglementaire", affirme-t-elle dans un communiqué. Concrètement, si la demande est approuvée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Dexia cessera d'être une compagnie financière de droit belge. (Belga)