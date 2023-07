Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine dit avoir libéré 37 kilomètres carrés en une semaine

Dans le Sud, "les territoires libérés ont augmenté de 28,4 kilomètres carrés", portant à 158 km2 la surface totale reprise dans cette zone depuis le lancement de la contre-offensive début juin, a précisé Mme Maliar. Dans l'Est, les gains de Kiev ont seulement atteint 9 km2, selon elle. "L'ennemi résiste fortement, un duel très rude est en cours", a souligné Mme Maliar. Selon elle, les troupes russes ont de leur côté lancé une offensive en fin de semaine passée près de Svatové, dans la région orientale de Lougansk. Les Russes "tentent d'avancer vers Lyman", ville dans la région de Donetsk reprise par l'armée ukrainienne à l'automne dernier, selon Mme Maliar. Dimanche, Mme Maliar avait déjà rapporté des "combats acharnés" dans quatre zones de la ligne de front dans l'Est où les troupes russes "avancent". Le commandant de l'armée ukrainienne Valery Zaloujny a estimé que ses troupes étaient limitées dans leur contre-offensive par la lenteur de livraisons d'armes occidentales et un manque d'armement, notamment d'avions de combat, dans une rare interview publiée vendredi par le quotidien américain The Washington Post. Pour rivaliser avec Moscou, l'Ukraine a besoin au plus vite des avions de combat F-16 promis, a martelé le général ukrainien, se plaignant aussi d'un manque d'artillerie face au déluge de feu russe. (Belga)