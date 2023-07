Invasion de l'Ukraine - "Pas surprenant" que la contre-offensive ukrainienne prenne du temps

"Une contre-offensive, c'est difficile. Il ne faut jamais croire qu'il s'agit d'une opération facile", a déclaré le président du Comité militaire de l'Otan l'amiral néerlandais Rob Bauer. "Il y a un nombre considérable de Russes en Ukraine. Il y a d'énormes obstacles défensifs", a-t-il insisté lors d'une rencontre avec des journalistes à Bruxelles. Les forces ukrainiennes ont lancé début juin une opération d'envergure destinée à reprendre les territoires occupés par la Russie, mais les gains restent pour le moment limités du fait d'une puissante défense russe et d'un manque d'aviation et de munitions d'artillerie. Kiev a revendiqué lundi avoir repris 37 km2 dans l'est et le sud après une semaine "difficile". "Nous devrions nous tenir à l'écart des commentaires sur l'Ukraine en disant qu'ils devraient aller plus vite ou qu'il est décevant qu'ils n'aillent pas assez vite", a souligné l'amiral Bauer. "Ce type d'opération est extrêmement difficile", a-t-il martelé. Selon lui, les commandants ukrainiens ont raison d'être "prudents" et de tester les faiblesses dans les lignes russes, car ils risquent d'énormes pertes en cas d'assaut mal préparé. Pour l'heure, il a souligné l'importance pour les pays membres de l'Otan de faire tout ce qu'ils peuvent pour soutenir Kiev aussi longtemps que nécessaire. "Si l'Ukraine perd cette guerre, ce n'est pas la fin de l'instabilité. C'est le début de davantage d'instabilité", a souligné le président du Comité militaire. (Belga)