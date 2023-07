Invasion de l'Ukraine - Ukraine: un bureau d'enquête sur le crime d'agression ouvre à La Haye

Le Centre international pour la poursuite du crime d'agression contre l'Ukraine (ICPA) regroupe des procureurs de Kiev, de l'Union européenne, des Etats-Unis et de la Cour pénale internationale (CPI). Cette forme de parquet a pour mission d'enquêter et de collecter des preuves. Il est envisagé comme une première étape avant l'établissement d'un tribunal spécial pour juger les plus hauts responsables russes pour le déclenchement de la guerre en Ukraine, une demande de Kiev. Dans le cadre de l'inauguration de l'ICPA, plusieurs hauts responsables doivent tenir une conférence de presse dans les locaux du siège de l'agence judiciaire de l'UE, à La Haye à 09h15 GMT, a indiqué Eurojust dans un communiqué. Il s'agit notamment du procureur général ukrainien Andriy Kostin, du procureur de la CPI Karim Khan, du procureur général adjoint américain Kenneth Polite ainsi que du commissaire européen à la Justice Didier Reynders, précise Eurojust. Bruxelles a déclaré que le centre avait pour "ultime objectif de poursuivre les responsables de l'invasion" de l'Ukraine. La participation des Etats-Unis a ajouté du poids à la demande de création d'un tribunal spécial même si Washington refuse toujours de devenir membre de la CPI. Lors d'une visite à La Haye en juin, le procureur général américain Merrick Garland a désigné une procureure spéciale pour crime d'agression, Jessica Kim, en tant que sa représentante auprès de l'ICPA. La question complexe du fonctionnement d'un tel tribunal reste en suspens. L'Ukraine est favorable à l'obtention d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. (Belga)