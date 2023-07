Jeux Européens - La troisième édition des Jeux Européens s'achève avec la cérémonie de clôture

La médaillée d'argent en boxe est entrée dans le stade avec les porte-drapeaux des 47 autres pays participants peu avant 21 heures, peu après le début de la cérémonie. Ceux-ci ont ensuite été rejoints par d'autres athlètes. Le boxeur Vasile Usturoi (médaillé de bronze) et le kayakiste Gabriel De Coster sont entrés, accompagnés d'une quinzaine de membres de la délégation. Après l'entrée des délégations, les athlètes et officiels ont pris place dans les tribunes pour apprécier les danses folkloriques et les spectacles des artistes polonais. Vers 22h40, la cérémonie de clôture s'est achevée par un spectaculaire feu d'artifice. L'équipe belge a remporté 13 médailles en Pologne (2 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 6 médailles de bronze), soit plus que lors des éditions précédentes de 2015 à Bakou (11 médailles) et de 2019 à Minsk (6 médailles). En raison des différents programmes des Jeux Européens, ce chiffre n'a toutefois que peu de valeur pour établir des comparaisons. Avec Derieuw et Usuroi, deux boxeurs ont obtenu une place pour les Jeux Olympiques de Paris, ce qui constituait l'un des objectifs principaux pour le comité olympique. (Belga)