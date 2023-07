La diversité au cœur du festival "Le Goût de l'Autre" les 13 et 14 juillet à Bruxelles

(Belga) Le festival "Le Goût de l'Autre" sensibilisera aux thématiques de la diversité et de la différence au travers de la projection de films, de débats et d'expositions les 13 et 14 juillet prochains au cinéma Vendôme à Bruxelles, a annoncé lundi la Fondation Médiasonge, organisatrice de l'évènement. Le festival abordera également les questions de l'interculturalité, de l'intersectionnalité et de l'inclusivité.