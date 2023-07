La police australienne intercepte de la kétamine d'une valeur de 2,1 millions d'euros

La police a lancé son enquête début mai après avoir été informée de l'existence d'une bande de trafiquants important de la drogue dans des camionnettes neuves. Les enquêteurs ont identifié un cargo transportant deux nouveaux véhicules suspects. Une fois le navire arrivé à Melbourne le 15 mai, la police a fouillé les véhicules et découvert 79 sacs en plastique remplis de poudre blanche qui avaient été dissimulés. Des tests en laboratoire ont établi qu'il s'agissait de kétamine, une substance généralement utilisée comme anesthésiant pour les chevaux. Les enquêteurs ont ensuite replacé les sacs de la même manière, en ayant pris soin de remplacer la drogue par une substance inoffensive, et ont tracé les véhicules jusqu'à leur destination finale, un vendeur de voitures établi à Sydney. "La police suivait les camionnettes quand elle s'est rendu compte que des individus ont volé l'une des camionnettes, ont emporté la cargaison, l'ont transférée dans un autre véhicule avant d'abandonner le van", a précisé un porte-parole de la police fédérale. Elle a ensuite filé le véhicule jusqu'en périphérie de Sydney avant d'arrêter les deux suspects samedi. Ces derniers, âgés de 28 et 29 ans, ont été placés en détention préventive et inculpés dimanche de détention de stupéfiants. "La kétamine est un dangereux sédatif, connue aussi pour être une drogue du viol", explique la commissaire adjointe de la police fédérale australienne, Kate Ferry. "Elle peut provoquer des pertes de mémoire, le sentiment d'être détaché de son corps et une incapacité à percevoir les dangers." (Belga)