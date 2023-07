La Suisse restitue à l'Égypte un fragment d'une statue de Ramsès II

La sculpture de Ramsès II fait partie d'une statue de groupe où le pharaon est assis aux côtés de différentes divinités égyptiennes. Le fragment a été volé entre la fin des années 1980 et le début des années 1990 dans le temple de Ramsès II à Abydos. Il a transité par différents pays avant d'arriver en Suisse. Cette sculpture en pierre a été remise à l'ambassade d'Égypte à Berne par la directrice de l'OFC, Carine Bachmann. Sa restitution a lieu en application de la loi sur le transfert international des biens culturels, précise l'office fédéral. Cette restitution souligne l'engagement commun de la Suisse et de l'Égypte pour lutter contre le commerce illicite de biens culturels, renforcé en 2011 par l'entrée en vigueur d'un accord bilatéral concernant l'importation et le retour de biens culturels, relève l'OFC. Les deux pays sont parties à la Convention de l'Unesco de 1970 pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. L'Égypte est fortement affectée par le pillage et la destruction de ses sites archéologiques. L'éventail des objets menacés va des objets de la vie quotidienne aux objets religieux ou rituels, par exemple des offrandes funéraires, en passant par des statues et autres éléments d'architecture. (Belga)