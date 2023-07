Le ring de Charleroi fermé durant cinq nuits consécutives

Dans le cadre de ce chantier nocturne, les deux portiques vont être enlevés. Un nouveau portique sera installé cette semaine et un second le sera à une date ultérieure qui doit encore être définie, a précisé la Sofico. Un des deux nouveaux portiques comprendra un panneau à message variable ainsi que des panneaux rétroéclairés. Il permettra de diffuser des messages en lien avec la mobilité, diffusés depuis le centre Perex. Durant les cinq nuits du chantier, des déviations seront mises en place. Ces dernières obligeront les automobilistes à sortir à la sortie Mayence pour ensuite emprunter les boulevards Pierre Mayence et Zoé Drion. (Belga)