Les chasseurs de l'Otan opérant en Lituanie ont escorté des avions russes 27 fois en juin

Les décollages d'alerte ("scrambles" en jargon) ont été répartis relativement équitablement au cours du mois, à l'exception de la semaine allant du 5 au 11 juin, quand les chasseurs F-16 portugais et roumains opérant au départ de la base aérienne de Zokniai, près de Siauliai (nord de la Lituanie) ont décollé à quinze reprises. Les autres semaines, le nombre de décollages pour identifier et escorter des avions de la Fédération de Russie ayant enfreint les règles de vol a oscillé entre deux et quatre, a précisé le ministère dans un communiqué, à une semaine du sommet de l'Otan à Vilnius. Il attribue ce regain d'activités à l'organisation par l'Otan du plus important exercice aérien de son histoire, Air Defender, du 11 au 23 juin. Ces missions d'escorte ont été au nombre de onze en mars et de 21 en avril. Selon l'Otan, les avions militaires russes reliant le territoire de la Russie à l'enclave de Kaliningrad, volent souvent sans déposer de plan de vol et sans brancher leur transpondeur (un dispositif électronique qui permet d'identifier un avion), avec tous les risques qu'une telle attitude comporte pour le trafic aérien civil. Ce que le ministère russe de la Défense récuse, affirmant que ces vols au-dessus des eaux "neutres" se déroulent dans le strict respect des règles aéronautiques internationales. Les trois pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ont adhéré à l'Otan en 2004, mais sont dépourvus d'avions de chasse. La protection de leur espace aérien est assurée à tour de rôle par des forces aériennes alliées. (Belga)